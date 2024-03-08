هل يتنازل شيكابالا عن شارة القيادة لصالح عبد الله السعيد؟.. الزمالك يجيب

يلتقي اليوم الجمعة، الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، على ملعب أول بارك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

الفريقان يتطلعان لحصد اللقب في احتفالية مبهرة بالرياض، تحييها الفنان عمرو دياب، وسط حضور كوكبة من الرياضيين والفنانين.

الأهلي يسعى لحصد اللقب رقم 39 في تاريخه في كأس مصر، بينما يتطلع الزمالك للتتويج باللقب 29.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتُبث على قنوات أون تايم سبورت وإم بي سي مصر، بتعليق مدحت شلبي.

وحول استغناء محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن شارة قيادة الفريق لصالح عبد الله السعيد، أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في برنامج اللعيب مع مهيب عبد الهادي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر أن هذا الموضوع لم يتم مناقشته.

وأضاف أن شيكابالا كان يلعب دوراً بارزاً في الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى وكان دائماً مركزاً داخل الملعب.

وأشار إلى صعوبة وصول المباراة إلى ضربات الجزاء الترجيحية، وتوقع حسم الزمالك للمباراة قبل نهاية الوقت الأساسي.