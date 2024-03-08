الخسران .. منشور مثير لـ خالد الغندور قبل مباراة كأس مصر

نشر خالد الغندور نجم الزمالك السابق منشورًا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب الغندور :"مهما كانت النتيجة سنقول مبروك للكسبان و حظ اوفر للخسران و الأهم صورة مصر الجميلة".

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره نادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، على ستاد الأول بارك فيالرياض، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي 2023.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر

تنقل مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر، على قناتي إم بي سي مصر وأون تايم سبورتس الرياضية، ويتوليمسؤولية التعليق على المباراة مدحت شلبي على كلا القناتين.