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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة الشيوخ: قرارات البنك المركزي ضربة موجعة للمتاجرين في الدولار

محمد المنزلاوى وكيل
محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

وصف المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ قرارات البنك المركزي بمثابة ضربة موجعة للمتاجرين فى الدولار بالسوق السوداء.

 

 

وأشاد بمثل هذه القرارات التى تأتي في إطار مساعي الدولة المصري لمواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم والعمل على ضبط الأسواق والقضاء على السوق الموازية للعملة، وتقديم العديد من برامج الحماية الاجتماعية لتوفير مستوى معيشي جيد للمواطنين.

 


وأكد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم أنّ قرارات البنك المركزي التى تستهدف توحيد سعر صرف الجنيه تسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وضبط الدين وتعزيز إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات معرباً عن ثقته فى أن هذه القرارات سيكون لها دورها فى توفير العملة الصعبة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير المواد الخام الداخلة فى مختلف الصناعات الوطنية.

 


وطالب الحكومة الاستمرار فى سياساتها للرقابة الصارمة على الأسواق والإسعار والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون الاتجار فى قوت آلشعب ويقومون برفع الأسعار بدون أى مبرر مشيداً بسياسات الحكومة وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم ومساندة القطاع الخاص من خلال الاستمرار فى تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات للقطاع الخاص الوطنى لدعم جهود الدولة فى اقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها. 

محمد المنزلاوي مجلس الشيوخ قرارات البنك المركزي الدولار التضخم

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