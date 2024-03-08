حادثة أوديسا.. الرئيس الأوكراني يكشف سر خطير عن محاولات اغتياله من روسيا

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، عن سر خطير بشأن محاولات اغتياله من جانب المخابرات الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني في مقابلة مع قناة إيطالية إنه، بحسب الأجهزة الأوكرانية الخاصة، هناك أكثر من 10 محاولات لاغتياله، وجاء ذلك تعليقا على الهجوم الصاروخي على أوديسا خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني.

وأوضح زيلينسكي "يقولون إن أجهزة المخابرات الروسية حاولت اغتيالي أكثر من 10 مرات، لكنني لا أحصيها. كل شعبنا، عسكريين ومدنيين، معرضون للخطر باستمرار"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن الهجوم الصاروخي الباليستي على أوديسا خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني تم تنفيذه بسرعة كبيرة ولم يكن لدى القوات الأوكرانية الوقت للرد.

وتابع "وقعت ضربة صاروخية باليستية على بعد حوالي 300-400 متر وجاء الصاروخ بسرعة كبيرة ولا أعرف من أصيب لكن على أي حال، أنا لا أتحدث عن نفسي، أنا أتحدث عن احترام الوطن".

وقال زيلينسكي: "إن رئيس الحكومة اليونانية كان مندهشا للغاية، لكنني لا أفعل ذلك، لأننا نعلم جميعًا أن بوتين لا يتوقف، فهو يقتل ويرهب ليس فقط الجيش، ولكن أيضًا المجتمع المدني بأكمله ومن الصعب تحديد أين كانت القوات الروسية تضرب، ولكن على أي حال هذا الأمر يتجاوز المنطق السليم".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، زارا ميناء أوديسا البحري التجاري وتعرفا على عمل "ممر الحبوب" في البحر الأسود، الذي تم إنشاؤه في أغسطس من العام الماضي.

وخلال هذا الاجتماع وقع انفجار في ميناء أوديسا وأدى القصف إلى سقوط قتلى وجرحى.