استاد الأول بارك جاهز لاستقبال مباراة الأهلي والزمالك.. صور

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا من ملعب الأول بارك الذي يستضيف لقاء المارد الأحمر أمام الزمالك في نهائي كأس مصر في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة.

وعلق الحساب على الصور قائلا: "استاد الأول بارك جاهز لاستقبال مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر".

وتقام مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.