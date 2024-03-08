رسالة عاجلة من الزمالك قبل نهائي الكأس أمام الأهلي

اعرب هشام نصر، نائب نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في لقاء الأهلي في نهائي كأس مصر، أعرب عن تفاؤله ورغبته في تحقيق الانتصار وحصد لقب الكأس.

وفي تصريحات لقناة نادي "أون تايم سبورتس"، أكد أن الفريق جاهز بشكل كامل للمباراة، وأعرب عن ثقته في أداء الزمالك بشكل قوي، مشيرًا إلى أن الروح المعنوية للاعبين مرتفعة.

ضرورة الابتعاد عن التعصب

وأكد هشام نصر على أهمية الروح الرياضية في المباراة، داعيًا اللاعبين إلى الابتعاد عن التعصب وضرورة خوض المباراة بروح رياضية فقط.

وقدّم الشكر للمملكة العربية السعودية على استضافة البطولة وأشاد بالظروف الجيدة في الوقت الحالي.

يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر على ملعب الأول بارك في الرياض.