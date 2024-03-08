الصناعات الكيماوية: فرص واعدة للصادرات المصرية بالسوق الأوغندي

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن انتهاء فاعليات البعثة التجارية المصرية إلى أوغندا والتي نظمها بالتنسيق مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتحت إشراف التمثيل التجاري المصري



شهدت أعمال البعثة والتي امتدت في الفترة من 7وحتي 9مارس الجارى لقاءات مكثفة مابين الشركات المصرية ونظيرتها من أوغندا و الدول المحيطة بلغت أكثر من 200 لقاء ثنائي

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس انه "تم الإعداد للبعثة منذ عدة أشهر مشيدا بالمؤشرات المبدئية لنجاح للبعثة، والتي حظيت بدعم واضح من التمثيل التجاري المصري لجهد المجلس فب رفع نسب الصادرات المصرية للقطاع"



أكد محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس علي الفرص الواعدة للصادرات المصرية من الصناعات الكيمائية إلي السوق الاوغندي مشيرا إلي أنه تم استكشاف السوق الأوغندي لأول مره خلال أعمال البعثة وما به من فرص تصديرية حقيقية للشركات المصرية خاصة ان أوغندا تعتبر نقطة أنطلاق لعدد كبير من الدول المحيطة بها ،فكونها دولة حبيسة جعلها مدخل لكثير من الدول المحيطة

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اوضح مجيد أن البعثة التجارية بدأت بمجموعة من الزيارات الميدانية للمصانع فور وصول الوفد المكون من 30 شركة مصرية منها (20) أعضاء بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة و(10 )أعضاء بالمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، تلاها اللقاءات الثنائية في اليوم التالي .

اشار إلي مشاركة رئيس الجالية المصرية في اوغندا المهندس محمد طه ونائبه المهندس حسام عيسى وبعضا من أعضاء الجالية المصرية في الترتيب لأعمال البعثة ودعمها مشيرا إلي ما قدموه من جهد في ترتيب اللقاءات الثنائية وتوفير عدد من العملاء للشركات المصرية .



من جانبه اشار يحي المنشاوي مدير تطوير الاعمال والتعاون الدولي بالمجلس الي إبداء عدد كبير من الشركات الاوغندية لرغبتها في شراء المنتجات المصرية سواء كانت مواد بناء بمختلف قطاعاتها ودهانات ومواسير ومنتجات وسيطة للكيماويات وكذلك المنتجات الخاصة بالمنظفات والتعبئة والتغليف فضلا عن الأسمدة والمبيدات الزراعية.



وأوضح مجيد أن هناك عدة اتفاقات مبدئية سوف يتم متابعتها من قبل الشركات المصرية خلال الفترة القادمة وهو ماسينعكس في مزيد من التعاملات التجارية في المستقبل ورفع أرقام الصادرات المصرية الي السوق الاوغندي وأسواق الدول المجاورة

