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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

السينما حكاية.. قصص وكواليس الفن السابع في بوكادست جديد

السينما حكاية
السينما حكاية

انطلقت أولى حلقات بوكادست "السينما حكاية"، للكاتب الصحفي محمد عبد الجليل، عبر منصات الاستماع الرقمية، مثل "أنغامي" وSpotify، وApple و google وDeeser والذي يتحدث فيه عن صناعة السينما بشكلٍ عام، وإلقاء الضوء على رموزها ونجومها منذ نشأتها، وكواليس حصرية من داخل المهرجانات السينمائية حول العالم وغيرها.

تحدث محمد عبد الجليل، في الحلقة الأولى عن ملامح الدورة الـ96 لحفل توزيع جوائز الأوسكار، والتي يتنافس فيها 54 فيلماً متنوعاً من أفضل إنتاجات السينما عام 2023، ومنها الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية، حيث سلط عليه الضوء خلال الحلقة باعتباره الفيلم العربي الوحيد في قائمة الترشيحات.

استعرض "عبد الجليل" أبرز العناصر في فيلم "بنات ألفة" برؤية نقدية وتحليلية، بداية من الأسلوب السينمائي للقصة، والرؤية الإخراجية في تقديمها، مروراً بالأداء التمثيلي لأبطال العمل، مشيداً بأداء هند صبري ومجد مستورة، نهاية برصد الجوائز الذي حصدها الفيلم وجولته في المهرجانات السينمائية، وفرصه في الحصول على جوائز بـ"الأوسكار".

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كما تحدث محمد عبد الجليل، خلال الحلقة، عن حكاية السينما العربية مع جوائز الأوسكار، والممتدة منذ أكثر من 6 عقود تقريباً، حيث تطرق إلى تفاصيل أول فيلم عربي جرى ترشيحه للمنافسة، فضلاً عن حكاية أول مشروع سينمائي عربي حصد جائزة في "الأوسكار".

اختتم "عبد الجليل" أولى حلقات بوكادست "السينما حكاية" بالحديث عن المخرج  مارتن سكورسيزي، صاحب المسيرة الطويلة والممتدة في تاريخ السينما لأكتر من 50 عاماً، فقد أخرج 70 فيلماً، وفاز بـ190 جائزة تقريباً، منها أوسكار أفضل إخراج، كما شارك في إنتاج أكثر من 80 فيلماً.

محمد عبد الجليل

وتطرقت الحلقة، إلى مشوار "سكورسيزي" مع السينما الوثائقية، بجانب الكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم A Life of Jesus، والمستوحاة أحداثه من رواية تحمل الاسم ذاته، صُدرت عام 1973، للكاتب الياباني شوساكو إندو.

من المُرتقب، أن تشهد الحلقات المقبلة من بوكادست "السينما حكاية"، لقاءات خاصة وحصرية للكاتب محمد عيد الجليل مع صُنّاع السينما في الوطن العربي، يتحدثون فيها عن أسرار وكواليس أعمالهم، ورؤيتهم المستقبلية في ظل التطور التكنولوجي الحالي، خاصة مع دخول تقنية الذكاء الاصطناعي في الصناعة، وغيرها من التفاصيل التي تُشبع شغف واهتمام مُحبي الفن بشكلٍ عام.

السينما حكاية

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