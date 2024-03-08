رمضان 2024.. لينا شماميان تغني تتر مسلسل جودر

أعلنت المطربة لينا شماميان انتهائها من تسجيل تتر مسلسل جودر للفنان ياسر جلال الذى يخوض به موسم رمضان 2024.



وأكدت لينا شماميان فى لقائها ببرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أنها سعيدة بهذه التجربة لكونها ستكون يوميا مع الجمهور المصري من خلال هذا التتر متمنية أن ينال اعجاب الجمهور.





مسلسل جودر

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

جودر سينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

أبطال المسلسل

يضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس والفنان الكبير رشوان توفيق وأحمد بدير ومحمود البزاوي واحمد فتحي وتارا عماد وأيتن عامر.