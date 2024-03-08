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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

10 ملايين جنيه .. افتتاح أعمال تطوير الطريق الرئيسي في طابا

تجهيز عمارات طابا
تجهيز عمارات طابا

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اليوم الجمعة،  أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي بمدينة طابا، خلال الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، بحضور  الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
وقال محافظ جنوب سيناء، إن كافة مدن المحافظة تشهد تطورا كبيرا في مجال الطرق، مشيرا إلى أنه. جرى تطوير كافة الطرق الدولية التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى، كما تربط مدن المحافظة ببعضها البعض، إضافة إلى تطوير الطرق الداخلية بكل مدينة.


وأوضح، أنه جرى تطوير الطريق الرئيسي بمدينة طابا بطول 4 كيلو متر، بتكلفة تتخطى 10 ملايين جنيه، تنفيذ وتمويل الجهاز المركزي للتعمير.


ووجه المحافظ، الشكر لجهاز تعمير سيناء لكونه الداعم الأول لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تعمير سيناء، وذلك من خلال توصل التيار الكهربائي للمناطق المحرومة، وبناء المنازل البدوية، وإقامة المزارع النموذجية، وإقامة المشروعات التنموية الزراعية السكنية، إضافة إلى تطوير ورصف شبكة الطرق، مؤكدا أن هذه المشروعات ذات تأثير إيجابي في تنمية سيناء، لكونها ساهمت في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، كما ساهمت في دعم القطاع السياحي بطرق مباشرة وغير مباشرة.


ومن جانبه، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن جهاز التعمير يسعى إلى تنفيذ خطة القيادة السياسية نحو تعمير سيناء، وإحداث طفرة متكاملة في كافة المجالات، بجانب دعم المناطق المحرومة بكافة المرافق،  إضافة إلى تدريبهم على الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية داخل القرى والوديان والتجمعات البدوية.

 

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