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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بألوان زاهية..عودة صناعة الكليم السيناوي بطور سيناء |شاهد

صناعة الكليم السيناوي
صناعة الكليم السيناوي

عادت صناعة الكليم السيناوي ذو الالوان الزاهية مرة أخري في طور سيناء بعد افتتاح أول مشغل لتعليم فنون المشغولات اليدوية بقرية الوادي بطور سيناء .ورغم إنه صناعة معقدة اشرفت علي الانقراض مازالت تعتبر من اجمل اعمال التراث و تبدع في صنعه  السيدات البدويات من صوف الماعز و الاغنام مستخدمة ادوات بدائية لصناعة الكليم السيناوي  بالنولوج  الخشبي وقرون الغزال والماعز .


تقول  السيدة البدوية جميلة سليمان  المشرفة على مركز تعليم فنون المشغولات اليدوية إن الفتيات السيناويات يبدعن في فنون صناعة الكليم السيناوي مشيرا إلي إن صناعة الكليم السيناوي من التراث السيناوي الجميل التي كان للمرأة السيناوية فيه الريادة وتابعت سليمان أن تعليم فنون الكليم السيناوي يعود بدخل اقتصادي للسيدات البدويات .


ويعد الكليم اليدوي أحد هذه المشغولات التي تأتي ضمن أولويات السيدة السيناوية، كونها تستخدمه في فرش بيتها لما يتميز به من تصميمات متنوعة وألوان زاهية تعبر عن البهجة.

واضافت  "سليمان" أن الكليم  السيناوي أهم المشغولات اليدوية التي تقبل السيدات السيناوية على تعليمها هي صناعة الكليم، كونه من أساسيات المنزل البدوي، ويعد من أصعب الصناعات اليدوية التي تحتاج إلى تركيز لتناسق الألوان، ووقت وجهد كبير حتى ينتهي، خاصة أنه يجري صناعته بالنولوج اليدوي البسيط.

و أوضحت  أن صناعة الكليم اليدوي تعد فن معقد تستخدم فيه خيوط الصوف ذات الألوان الزاهية، ورسومات تخلط في مكوناتها وتصميماتها بين التراث السيناوي، والفن الفرعوني والعربي والشعبي، لتظهر في النهاية قطعة فنية غاية في الروعة والإبداع.

وأشارت إلى أنه رغم التكنولوجيا الحديثة يجري استخدام النول البدائي البسيط في غزل الكليم، وهذا النول يمكن التحكم في حجمه طبقًا لطول وعرض القطعة التي تريد السيدة شغلها، إضافة إلى أنه يمكن استخدامه أيضًا في شغل حقائب السيدات اليدوية التي تعد تحفة فنية، يقبل العديد على شرائها، ويحدد سعرها طبقًا لقيمتها الفنية والخامات التي تستخدم.

و أكدت صابرين ألماظ إحدى السيدات البدويات الرائدات في فن التطريز  و الكليم السيناوي  أن جميع السيدات السيناوية يقبلن على تعليم المشغولات اليدوية خاصة الكليم، لكونهم يفضلن فرش منازلهم به لما يتمتع به من ألوان زاهيه تقوم هي باختيارها لنشر البهجة في منزلها، موضحة أن عددا كبيرا من السيدات يحترفن صناعة الكليم والسجاد اليدوي لزيادة دخل أسرهن خاصة أن هذه الصناعات ذات عائد مادية كبيرة.

وتابعت "ألماظ"  إنه كلما كانت الخامات المستخدمة في غزل الكليم أو لسجادة قيمة، كلما زادت قيمته المادية، ويتوقف الوقت الذي يستغرق لإنهاء قطعة الكليم الواحدة على حجم الكليم، فقد يستغرق من 4 إلى 10 أيام طبقًا لطوله وعرضه، لافتًا إلى أن النول الذي يستخدم في صناعة الكليم مختلف عن النول الذي يستخدم في صناعة السجاد، ولكن كليهما يدويًا، ولكن الكليم يمكن استخدام الصوف العادي، أو قصائص القماش، أو لفائف صوف الخراف في صناعته، وعلى الرغم من بساطة مكوناته ورسوماته إلا انه يجذب اليه أنظار المحبين للأصالة".

وأكدت أن الكليم اليدوي الآن أصبح بؤرة اهتمام الجميع وليس البدو فقط، حيث جرى مؤخرًا استخدامه في الديكورات كفرش مساحة صغيرة داخل الحدائق وعلى الشواطئ، أو كلوحات فنية تعلق على جدران الغرف، لذا أصبح من الصناعات اليدوية التي الفريدة التكوين والتركيب، ولا يعرف تفاصيلها إلا عدد قليل من المهتمين بجوانبها.


 

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جنوب سيناء طور سيناء صناعة الكليم السيناوي

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