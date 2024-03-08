إسرائيل تدرس تسليح المدنيين في غزة لحماية قوافل المساعدات

ظهرت تقارير تشير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يفكرون في إمكانية تسليح بعض المدنيين في غزة لضمان أمن قوافل المساعدات العاملة في المنطقة.

وسط تصاعد التوترات والنظام المدني المتوتر في القطاع الفلسطيني، أدى حادث وقع مؤخرًا إلى سقوط العديد من الضحايا عندما حاصرت حشود قافلة من شاحنات المساعدات.

وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم"، وهي الصحيفة التي نشرت في البداية عن المناقشات بين المسؤولين الإسرائيليين، أن المدنيين المسلحين المقترحين لن يكون لهم أي ارتباط بجماعات مسلحة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح من هم هؤلاء الأفراد.

وبحسب التقرير، أرجأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخاذ قرار في هذا الشأن. وفي الوقت نفسه، امتنع مكتبه عن الإدلاء بأي تعليق رسمي بشأن التقرير.

إن النظر في تسليح المدنيين في غزة يعكس التعقيدات والتحديات التي تواجه ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال إلى المنطقة وسط الاضطرابات المستمرة.