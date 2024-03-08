نهائي كأس مصر| ركلات الترجيح تحسم الفائز حال استمرار التعادل للأشواط الإضافية

تجري مواجهة قوية بين الفريقين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، اليوم الجمعة، إذ ستقام المباراة على ملعب الأول بارك، الساعة السابعة والنصف مساءً.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة، أنه سيتم اللجوء إلىأشواط إضافية؛ في حالة تعادل الفريقين بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة، وإذا استمر التعادل بعد الإضافة؛ سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز.

يُشار إلى أن الأهلي سيخوض المباراة بقميصه الأحمر والشورت الأسود، في حين سيرتدي حارس المرمى زياً باللون الأزرق.

أما الزمالك، فسيظهر بزيه التقليدي باللون الأبيض للقميص والشورت، وسيرتدي حارس المرمى زياً باللون الأصفر.

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية في نهائي كأس مصر.

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: وكريم وليد (نيدفيد) وعمرو السولية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

بدلاء الأهلي

يجلس على مقاعد البدلاء: عمر كمال وأكرم توفيق ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد.