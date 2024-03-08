مورينيو: الأهلي مثل ريال مدريد.. ويتنافس بالند مع الأندية العالمية

يرى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق روما الإيطالي، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مثل فريق ريال مدريد الإسباني.

وقال مورينيو، في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي مثل ريال مدريد من حيث الأرقام والألقاب، والذهاب إلى كأس العالم للأندية ويتنافس بالند مع الأندية العالمية الأخرى".

وتابع مورينيو: "بعض أصدقائي المدربين سبق لهم تدريب الزمالك وكانت لهم مسيرة رائعة مع النادي".

وتقام مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.