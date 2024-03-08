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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تجتمع لاختيار أعضاء هيئة المكتب

اجتماع نقابة المهندسين
اجتماع نقابة المهندسين بالإسكندرية

عقد مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي جلسته الإجرائية لتشكيل هيئة مكتب النقابة و مجلس إدارة النادي واختيار رؤساء اللجان بالنقابة لمباشرة العمل لخدمة مهندسي الإسكندرية.

تناول الاجتماع فكر تطلع أعضاءه لتطوير العمل النقابي و خدمة المهندسين كأولوية السعي لتحقيقها ، و تطلعهم للعمل التطوعي الفعلي بعيداً عن أية مناصب نقابية ، طالما أن الجميع غرضه العمل و أيضاً تبادل الخبرات بين جميع الأعضاء بفكر تداول المراكز النقابية لتحقيق الهدف المرجو لإعلاء النقابة كمؤسسة تخدم المهندسين قبل كل شئ.

في هذا الإطار، ومن خلال الحوار والمناقشات خلال الجلسة استقر مجلس نقابة المهندسين بالاسكندرية بالإجماع على أعضاء هيئة مكتب النقابة حيث تم انتخاب بالإجماع الدكتور مصطفى الحضري أميناً للنقابة، المهندس وليد ماضي أميناً للصندوق.

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وعرض رئيس النقابة أنه نظرا لحجم الأعمال والتكليفات والطموحات التي يسعى المجلس لتحقيقها لمهندسي الإسكندرية أن يتم اختيار وكيلا للنقابة لمعاونة رئيس المجلس وأيضا أمينا مساعدا لمعاونة أمينا النقابة، ووافق الحضور بالإجماع على الرأي، وتم اختيار المهندس صلاح حامد وكيلا للنقابة والمهندس محمد قبيصي أمينا مساعدا.

وبالإجماع تم اختيار أعضاء مجلس إدارة النادي كالتالي، المهندس محمد فتح الباب، المهندس أحمد محمود، المهندس محمد الرشيدي، المهندس محمد سعيد.

وتكليف كل من المهندس محمد فتح الباب قائما بأعمال أمين النادي، المهندس أحمد محمود قائما بأعمال أمين الصندوق، ذلك لحين اعتماد تشكيل مجلس إدارة النادي.

كما تم اختيار رؤساء اللجان النقابية على النحو التالي: اللجنة الاجتماعية والثقافية مهندس استشاري كريم عزت، لجنة الإسكان والمشروعات وتطوير المقرات دكتور ميسرة الطحان، لجنة الرعاية الصحية والمعاشات دكتور محمد صلاح، اللجنة القانونية وحماية المهنة المهندس محمد الرشيدي، لجنة الرحلات مهندس محمد قبيصي، اللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية المهندس وليد ماضي، لجنة العلوم الهندسية والتدريب مهندس محمد السعدي، لجنة الخطة الإستراتيجية دكتور مصطفى الحضري.

لجنة الشباب والتأهيل الوظيفي مهندس باسل ياسر، لجنة التمعه الهندسية المهندس محمد فتح الباب.

لجنة العلاقات العامة والإعلام مهندس محمد سعيد، لجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة مهندس مينا ميلاد، لجنة ممارسة ومزاولة المهنة مهندس صلاح حامد، لجنة الاستثمار وتنمية الموارد مهندس أحمد محمود.

على أن يتم الإعلان عن فتح باب الانضمام للجان النقابية المختلفة قريبا ليكتمل فريق العمل بأعضاء اللجان من أعضاء الجمعية العمومية لتستكمل النقابة عملها في خدمة المهندسين.

الاسكندرية أعضاء هيئة المكتب الصحة المهنية العلاقات العامة اللجنة الاجتماعية والثقافية اللجنة الاجتماعية

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