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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

831.6 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة بعد التسعير العادل للجنيه

صدى البلد

سجلت تعاملات المصريين نسبة 87.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 5.8%، والعرب على 6.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 831.6 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع بقيمة 397.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 90.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 3.4%، وسجل العرب 6.2%، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه، واستمر العرب بتسجيل صافى بيع بنحو 271.3 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 8.07% ليغلق عند مستوى 31300.54 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- أول أسبوع في شهر مارس- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 7223.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 10281.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 7.10% ليغلق عند مستوى 38801.38 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 9.35% ليغلق عند مستوى 7244.09 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 125.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.124 تريليون جنيه، بنسبة نمو 6.3%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.290 تريليون جنيه إلى 1.374 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 463.7 مليار جنيه إلى 469.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%.

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