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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : الإفراج عن بضائع بـ12 مليار دولار يؤكد صواب تحرير سعر الصرف

ناصر هديه
ناصر هديه

قال النائب ناصر هديه، عضو مجلس النواب، إن قرر تحرير سعر الصرف وربطه بآليات العرض والطلب من قبل البنك المركزي ، قرار في وقته تماما ويفيد السوق وينعش الاقتصاد لأنه قضى في خطوة واحدة على ازدواجية صرف الدولار والسوق الموازي، لافتا إلى التحركات الاقتصادية شديدة الأهمية من جانب الدولة وبتوجيهات الرئيس السيسي أعادت الحيوية ووضعته من جديد على الطريق الصحيح.

وأشار هديه، في تصريح صحفي له اليوم، إلى التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس النواب، ان ذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن الافراج عن بضائع تتجاوز قيمتها الـ ١٢ مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن، يؤكد زيادة التدفقات الدولارية بعد صفقة مشروع رأس الحكمة، وعقب قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف. وشدد على تزايد معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة، ومستلزمات الإنتاج.

واختتم النائب ناصر هديه تصريحاته بالقول إن الأزمة الاقتصادية في طريقها للانفراج التام، لافتا أن مصر ملتزمة تماما بسداد التزاماتها والأسعار ستقف عند حدود الطبيعية.

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