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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لأول مرة.. عرض سيارات تسلا في سوق المستعمل

سيارات تسلا
سيارات تسلا

بعد تصاعد عناوين "انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية"، تبدو سوق السيارات الكهربائية المستعملة في الولايات المتحدة مثيرة للاهتمام بشكل متزايد وتجذب انتباه وسائل الإعلام. 

في البداية، لا بد من الإشارة إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة تلك المنتجة من قبل تسلا، شهدت نموًا ملحوظًا في النصف الثاني من عام 2018، بمجرد أن بدأت تسلا في زيادة إنتاج طراز 3 وتسليمه.

ومع ذلك، يظهر تحليل مبيعات الربعين الأخيرين من عام 2018 أنها تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بالأداء السابق في الأعوام السابقة، على الرغم من تواجد مبيعات في أمريكا الشمالية في الفترة الأولى. 

يمكن أن يعزى هذا التراجع جزئيًا إلى عوامل مثل دورة حياة المالك وتصرفاتهم في بيع السيارات بعد فترة استخدامها لثلاث إلى خمس سنوات.

تبرز الآن النقطة الرئيسية، وهي أن شركة أمريكية تدعى هيرتز الآن تبيع آلاف، وربما عشرات الآلاف، من السيارات الكهربائية التي اقتنتها في السنوات القليلة الماضية في سوق المستعمل ومن بينها تسلا.

حيث قررت شركة هيرتز وغيرها من شركات تأجير السيارات التحول إلى استخدام السيارات الكهربائية بشكل كبير قبل عدة سنوات. 

 

كم عدد سيارات تسلا المعروضة للبيع في سوق المستعمل؟

وقد بدأت هيرتز في بيع الكثير من هذه السيارات، وعلى الرغم من أنها لم تحقق هدفها المتمثل في بيع 100 ألف سيارة تسلا بحلول نهاية عام 2022، إلا أن الأسباب وراء ذلك تشمل الحاجة إلى الاحتفاظ بأساطيل جديدة وسرعة استخدام السيارات.

يظهر الانتقال إلى السيارات الكهربائية تحديات مثل استهلاك الإطارات بشكل أسرع وزيادة تكاليف الصيانة والإصلاح. 

كما أن تعلم المستأجرين كان تحديًا آخر يؤثر على عملية تأجير المركبات الكهربائية.

بشكل عام، يبرز الآن أن شركة هيرتز تسعى للتخلص من أساطيلها الكهربائية، وهو أمر يجلب فرصًا مثيرة للاهتمام لأولئك الذين يبحثون عن شراء سيارة كهربائية مستعملة.

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لأول مرة.. عرض سيارات تسلا في سوق المستعمل

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