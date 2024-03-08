دعاء رمضان مكتوب 2024.. أيام معدودات تذوق فيها حلاوة الإيمان

دعاء رمضان مكتوب 2024، محل بحث الكثيرين عبر جوجل، خاصة في شهر رمضان، الذي تنتشر فيه العديد من القيم الرمضانية في السلوكيات والقيم والأخلاق، الدعاء مستحب ومقبول في شهر رمضان ، علينا أن ننتبه لهذا الشهر فهو أياما معدودات، علينا أن نتذوق فيها حلاوة الإيمان وأداء الفروض حتى يكون لنا نصيب من الخير في رمضان المبارك لذا حرصا على أهمية الدعاء في هذا الشهر نقدم دعاء رمضان مكتوب 2024



-اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم ،يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك .

ويستحب أن نقول في دعاء رمضان مكتوب 2024اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه ، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين.

- اللهم قوني فيه علي إقامة امرك ، واذقني فيه حلاوة ذكرك، واوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا ابصر الناظرين.

-اللهم اجعلني فيه من المستغفرين ، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من اوليائك المقربين، برأفتك يا ارحم الراحمين.

- اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك.. وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين لا خزايا ولا ندامى ولا مبدلين. برحمتك يا أرحم الراحمين داونا اللهم بدوائك واشفنا بشفائك وأغننا بفضلك عمن سواك.

-اللهم اجعل قدوم شهر رمضان قدوم خير على الإسلام والمسلمين وفي جميع بلاد المسلمين وبلغنا جميعًا على خير الأحوال وأفضلها اللهم سلم لنا شهر رمضان وسلمنا له وتسلم منا يا أرحم الراحمين صيامنا وصلاتنا وأعمالنا، وتقبل منا دعوتنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب يا كريم.

--وعلينا الإكثار من أدعية الرضا في دعاء رمضان مكتوب اللّهمَ رِضاك، اللّهمَ لا شتاتَ ولا خيبةَ ظَن، اللّهمَ طمأنينةً لا سقوطَ ولا اختلالَ ولا تعثُّر، اللّهمَ توفيقَك في جميعِ أمورِ حياتِنا، اللهمَّ إنّا نسألك عونًا و نرجو لطفًا و غفرانًا و رحمة "فيسّر لنا كل عسير"، اللهم اشفِ مرضانا وارحم موتانا وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا.. آمين آمين آمين.

- اللهمَّ لا شيءَ أَنفعُ لنا عندكَ من الإِيمان بكَ، وقد مننتَ به علينا فلا تَنْزَعْهُ مِنَّا، ولا تَنْزَعْنَا منه، حتىٰ تتوفانَا عليه، مُوقنينَ بِثوابكَ، خائفينَ من عقابكَ، صابرينَ علىٰ بلائكَ، شاكرينَ لِنعمائكَ، راجينَ لِواسعِ رحماتِكَ.

- اللهم إنَّا نسألك فتحًا تصحبه الإبانة ونسألك توفيقًا تصحبه الإعانة. اللهم إنّا نَباتُ نعمتك فلا تجعلنا حصادَ نقمتك.اللهم بلغ بنا دينك وعلمنا مرادك من كتابك وارزقنا الأدب معك وافتح علينا فتوح العارفين بك.

-اللهم عظّم همتنا في محبتك وقربك، واجعلنا للمتقين إماما، وارزقنا ودك الذي تنقهر لنا به الأكوان كلها، واصرف باطننا عن كل ما سواك بفضلك وكرمك يا الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أدعية رمضان جميلة

أدعية رمضان جميلة ، لا يوجد أفضل من الصلاة على النبي في أدعية رمضان جميلة، علينا الإكثار من الصلاة على النبي فهي مفتاح الفرج وفك الكرب وتفريج الكروب وزوال الهموم، علينا الإكثار من قراءة القرآن وترديد أدعية رمضان جميلة، وفي السطور التالية أدعية رمضان جميلة.

أدعية رمضان جميلة ، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة نستوجب بها رضاك ولا تحوجنا لاحد سواك .

اللهم اجعلنا ممن أذنب فسترته ، وتواضع لك فرفعته ، وأقبل تائبا فقبلته ، وتقرب إليك فقربته ، وذل لهيبتك فأحببته ، ودعاك صادقا فأجبته.

- اللهم انا نسالك الخوف منك و الرجاء فيك و المحبة لك و الشوق اليك و الانس بك و الرضا عنك و الطاعة لامرك

ربنا ظلمنا انفسنا و تبنا اليك قلبا و عقلا فاستعملنا بعمل يرضيك يا غفور يا رحيم.

-اللهم نسألك خوفا منك يجنبنا معصيتك وأمنا يُرجينا رحمتك اللهمَّ لا شيءَ أَنفعُ لنا عندكَ من الإِيمان بكَ، وقد مننتَ به علينا فلا تَنْزَعْهُ مِنَّا، ولا تَنْزَعْنَا منه، حتى تتوفانَا عليه، مُوقنينَ بِثوابكَ، خائفينَ من عقابكَ، صابرينَ علىٰ بلائكَ، شاكرينَ لِنعمائكَ، راجينَ لِواسعِ رحماتِكَ، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

-يارب الفلق افتح لي ما انغلق، وتولّني فيمن تولّيت، ولاية أغثني بها وأكتفي، لا يضرني ضارٌ ولا يمسّني نصب ولا وصب ..أنت وليّي في الدنيا والآخرة، بك قوتي وكفايتي وغناي يارب العالمين..

-اللهُمَ أرنا عجائب صنعك في دعائنا وأرنا لطفك ورحمتك في قضاء حوائجنا وأرنا كرمك وقدرتك في ما تعلقت به قلوبنا إنك على كل شيء قدير.

اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق ، والأعمال والأهواء، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع.

اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحداً مِنْ خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي.

أدعية رمضان مكتوبة

- ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم.

- اللهم أرحمنا اذا عرق منا الجبين، وكثر منها الأنين، اللهم ارحمنا إذا آيس من الطبيب وبكى علينا الحبيب، اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وودعنا الأحباب و فارقنا النعيم وانقطع عنا النسيم.

- اللهم ارحمنا إذا اندرس رسمنا، و نسي اسمنا ولم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر، اللهم ارحمنا يوم ترفع الدواوين وتوضع الموازين ويقوم الناس لله رب العالمين.

-اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب أسألك اللهم فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، واسألك التوفيق فيه لأن اطيعك وألا أعصيك اجعلنى فيه ربى محبا لأوليائك معاديا لأعدائك مستنا فيه بسنة خاتم أنبيائك.

-اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات اللهم ارحمنا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قدير وألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك.

-‏اللهم ابعد الوباء عن أهل بيتي و عن أحبتي و عن أصحابي و جيراني و كل من رأيت منهم خيرا و كل من رأيت منهم سوءا و احفظ كل خلقك بعينك التي لا تنام.



-اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت، أنت المقدم، وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.



-بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله . اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري وبك اعتصمت فى كل أمرى.

- اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وما قبلي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.

-اللهم إنى أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وكل من أحاطته شفقة قلبى وكل ما رزقني ربي وخواتيم عملي بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وبرب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس .