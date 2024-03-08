الإمارات تتبرع بالشحنة الثانية من المساعدات إلى الصومال

تلقت الوكالة الصومالية لإدارة الكوارث اليوم الشحنة الثانية من المساعدات التي تبرعت بها الإمارات العربية في مطار عدن أدي.

وتشمل الشحنة فئات مختلفة من المواد الغذائية الأساسية، تم اختيارها بعناية لتلبية الاحتياجات الفورية ومن الحبوب الأساسية إلى الإمدادات الغذائية، تهدف مساهمة دولة الإمارات إلى التخفيف من حدة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي للفئات السكانية الضعيفة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

وتم نقل المساعدات على متن طائرة شحن تابعة للإمارات وضمنت الخدمات اللوجستية الفعالة وصول الإمدادات الحيوية في الوقت المناسب، وتسلم مساعد رئيس وكالة إدارة الكوارث السيد عبد الرحمن وحيد التبرع شخصياً من مسؤولي سفارة الإمارات في مقديشو وأعرب عن خالص امتنانه نيابة عن الشعب الصومالي، معترفًا بدولة الإمارات العربية المتحدة كحليف ثابت في أوقات الحاجة.

وقال وحيد: "لقد مدت حكومة الإمارات يد العون باستمرار إلى الصومال وأحدث دعمهم الأخوي فرقًا ملموسًا في حياة المواطنين الصوماليين".

ومع استمرار تسليم المساعدات في الأيام المقبلة، تظل SoDMA ملتزمة بالتوزيع الفعال والوصول العادل.