لولاهم ما كنا هنا .. عادل العمدة يروي تفاصيل الاحتفال بيوم الشهيد

روى اللواء عادل العمدة ، المستشار باكاديمية ناصر العسكرية تفاصيل الاحتفال بيوم الشهيد ، والعملية التي قام بها الشهيد عبد المنعم رياض في هذا اليوم ، حيث اصابته شاظية عدو .

وتابع اللواء عادل العمدة ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " ٩٠ دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أنه في اطار الثأر للشهيد قام زملائة بابادة كل العدو في المكان الذي استشهد فيه الشهيد عبد المنعم رياض .

وأردف : الاحتفال بيوم الشهيد يأتي مرتبطا بملاحم كثيرة ومتعددة ، ودائما القائد العسكري المصري يزامل رفقائه في كافة الملاحم العسكرية ، ولولاهم ما كنا هنا .