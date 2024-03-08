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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المباحث الجنائية | 5 قرارات من النيابة في انهيار عقار الورديان بالإسكندرية

صورة من موقع العقار
صورة من موقع العقار المنهار

كشفت نيابة مينا البصل بالإسكندرية عددًا من القرارات في واقعة انهيار عقار قديم مأهول بالسكان، والذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة اثنين، بشارع السبكي، بمينا البصل، غربي الإسكندرية.


وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث الجنائية، وتقرير الحماية المدنية، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار العقار، والتحفظ على ملف العقار من الحي لفحصه، والإجراءات الإدارية المتخذة، وسؤال المصابين عندما تسمح حالتهم الصحية بذلك.

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ولقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين في انهيار عقار بمنطقة الورديان التابعة لحي غرب بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بانهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان غربي الإسكندرية، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الانهيار أسفر عن مصرع 4 أشخاص، تم انتشالهم من تحت الانقاض، بالإضافة إلى إصابة شخصين.


تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
 

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