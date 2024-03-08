جهاز تنمية المشروعات: الرئيس السيسي أولى اهتمامًا كبيرا بالمرأه

قالت سحر سلطان ، مدير ادارة التمويل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إن الجهاز احد ازرع الدولة في تنفيذ استراتيجيتها للمرأة والشباب .

وتابعت سحر سلطان ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " ٩٠ دقيقة " ، والمذاع على فضائية المحور ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اولى اهتماما كبيرا بملف المرأه من جميع الزوايا سواء صحة او فقر او امية ، لافتة إلى أن الجهاز يهتم بالمرأه التي لديها مشروع والتي لا تمتلك مشروعا .

وتابعت: أن الجهاز يقوم بوضع خطط للمرأه لتبدأ مشروعها فضلا عن أنه يتولى تدريبها .

وأكملت : ان هناك خط ساخن خاص بالجهاز وفروع اقليمية بالمحافظات ، ولدينا ٣٠ مكتب اقليمي للجهاز .