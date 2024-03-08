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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

اليوم العالمي للمرأة.. أستاذة بالأزهر: الإسلام كرم المرأة وحماها من عادات الجاهلية

اليوم العالمي للمرأة
اليوم العالمي للمرأة

قالت الدكتورة أميرة رسلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إنَّه يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة اليوم، فيما أكد الإسلام على مكانة المرأة وأهميتها، مستشهدة بحديث للنبي محمد – صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيراً»، والذي قاله في خطبة الوداع.

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وأضافت «رسلان»، أنَّه لنعرف كيف كرم الإسلام المرأة لابد من معرفة وضعها قبل الإسلام ومقارنته بالحقوق التي منحتها الشريعة إياها.


وتابعت عضو هيئة التدريس بالأزهر: «روايات الكتب والتاريخ تؤكد عشوائية التعامل مع المرأة قبل الإسلام، ولم يكن هناك ضوابط والرواية الموجودة لما قبل الإسلام تشير إلى أن عادة جاهلية مثل وأد البنات جاءت من غارة قام بها رجلين وهما النعمان بن المنذر وعاصم بن قيس، وسبى الأول مجموعة نساء من قبيلة الثاني، وبعد عقد صلح بينهما وتفاوض رفضت إحدى الفتيات العودة لقبيلتها ليسن بن قيس قانوناً يعطي الحق لقتل أي مولودة بنت».
 

الأزهر التعامل مع المرأة قبل الإسلام المراة احتفالات اليوم العالمي للمرأة

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