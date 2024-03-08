عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم العالمي للمرأة .. شيخ الأزهر يدعو العالم لـ الاتحاد من أجل إنقاذ النساء من معاناة الحرب

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، العالم للتضامن والاتحاد من أجل إنقاذ النساء من معاناة الحرب والظلم، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

الاتحاد من أجل إنقاذ النساء من معاناة الحرب

كتب فضيلة الإمام الأكبر في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: يتزامن اليوم العالمي للمرأة مع ما تُعانيه نساء فلسطين وأوكرانيا والسودان وبورما وغيرها من مناطق الصراع من عدوان استباح كرامتهنَّ وجردهنَّ من كل حقوقهنَّ، وفي مقدمتها حقهن في الوجود والحياة، في غزة وحدها قُتِلَ ما يقارب ٩٠٠٠ منهن، وقُضِيَ على حقهن في التعليم والخدمات الطبية والعيش في مسكن آمن.

احتفالية المرأة | انتصار السيسي : عظيمات مصر موجودين في كل عصر

في يومها العالمي .. كيف اهتم الأزهر بقضايا المرأة وتعظيم دورها؟

اليوم العالمي للمرأة

فيما أكّد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: أنَّ الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتمنحها كافة حقوقها المشروعة، مشدداً على أن المرأة كانت -ولا تزال- محلَّ العناية والرعاية في شريعة الإسلام؛ فقد جعل لها الإسلام حقَّ الحياة بعد أن كانت تُدفن حيةً بعد أن تسودَّ وجوه مَن بُشِّروا بها، كما في قول الله تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} [النحل: 58، 59]، وقول المولى عزَّ وجلَّ: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} [التكوير: 8، 9].

وقال مفتي الجمهورية في كلمته، اليوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كلَّ عام: إنَّ الشريعة الإسلامية جاءت لِتُنصفَ المرأة وتكرمها وتُعلي من شأنها بعدما كانت تتعرَّض للكثير من الظلم والمهانة قبل الإسلام، كما أنَّ الشريعة الإسلامية تكرم المرأة وتمنحها كافَّة حقوقها المشروعة، داعيًا إلى ضرورة تضافر جهود المؤسسات والهيئات المعنية من أجل وضع المرأة في مكانها التنويري الصحيح وفق هذا الإطار.

وأوضح فضيلة المفتي أن المرأة شريك أساسي في تحقيق البناء والتنمية في الدولة، باعتبارها تمثِّل نصف المجتمع، وما تقوم به من دَور كبير في تربية النشء وإخراج أجيال نافعة للمجتمع وقادرة على العمل والبناء لا يمكن لأحد أن يُنكره، مشددًا على أنَّ الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتمنحها كافة حقوقها المشروعة.

وشدَّد مفتي الجمهورية على أنَّ الإسلام ضَمِنَ للمرأة حقَّها في الميراث وحرم أكله بالباطل، مشيرًا إلى أنَّ العادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسَّخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، وينبغي لنا أن نصحح ذلك؛ لأن القرآن الكريم عندما نزل حدد للمرأة ميراثها وحقوقها الشرعية.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الإسلام جعل بر الأم ثلاثة أضعاف الأب حتميًّا على الأبناء، وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات؛ أي بطاعة الأبناء لهن، وأعطاها حق العمل ومشاركة الرجال في تنمية البلدان والمجتمعات، وبلغ الاعتداد بالمرأة في الإسلام مبلغًا لم تصل إليه تشريعات البشر الوضعية إلى يومنا هذا ولا تستوعبه حتى قيام الساعة، مضيفًا: المرأة إما أنها أم أو أخت أو زوجة أو ابنة، فكيف يهدر البعض حقوقها؟!

وأضاف مفتي الجمهورية: يكفي أنَّ إكرام المرأة واتِّقاء الله فيها من خواتيم وصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: (استَوْصُوا بالنساء خيرًا)، مؤكدًا أنَّ الشريعة الإسلامية كرَّمت المرأة وجعلتها وارثةً نصيبًا مفروضًا بعد أن كانت لا ترث شيئا من التركة، وأفرد لها الإسلام ذمة مالية مستقلة لم تعرفها من قبل.

الأزهر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اليوم العالمي للمرأة معانات الحرب الشريعة الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبك هيوصل 12 ألف جنيه| زيادة في أجور الموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

في كل المحافظات | إعلان مهم من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

قطع زيارته لكوبا.. وفاة والد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

تغيير وحيد| تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

مهيب عبد الهادي ينفرد بتشكيل الزمالك قبل ساعات من لقاء الأهلي

موضوعات متعلقة

السيسي يشهد خطبة الجمعة بمسجد المشير.. والسيد عبدالباري: مكانة الشهيد عظيمة وصورته يوم القيامة في هيئة مخصوصة

خطيب الأزهر: الأمة تترقب حفلا تعبديا عظيما تتصل فيه أنوار السماء بالأرض

النشرة الدينية.. السيسي يؤدي صلاة الجمعة في مسجد المشير.. أفضل عمل نستقبل به شهر رمضان

خطيب المسجد النبوي: الصلاة أعظم إقبال على الله

بحضور الرئيس السيسي.. خطيب مسجد المشير: هذه صورة الشهيد يوم القيامة

عالم أزهري: رمضان فرصة لإحياء القلوب والتبشير بقدومه سنة نبوية

بحضور الرئيس السيسي.. خطيب مسجد المشير يكشف مكانة الشهيد في الإسلام

حكم زيارة مساجد المدينة المنورة.. مستحبة للمعتمرين وغيرهم

ترشيحاتنا

اليوم العالمي للمرأة .. شيخ الأزهر يدعو العالم لـ الاتحاد من أجل إنقاذ النساء من معاناة الحرب

إجراء مفاجئ من لاعبي الأهلي قبل انطلاق مواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر

الرئيس الروسي السابق: بايدن المعاق عقليا يعمل لإشعال الحرب العالمية الثالثة

نهائي كأس مصر| ركلات الترجيح تحسم الفائز حال استمرار التعادل للأشواط الإضافية

لو شقتك إيجار قديم| فيه زيادة 15%.. وهذا موعد التطبيق| تفاصيل مهمة

استشهاد وإصابة 15 فلسطينيا خلال الإنزال الجوي الأمريكي للمساعدات على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل باستا فلورا بمذاق لا يقاوم

افتكرت اللي عمري ما نسيته وبعيط .. صلاح عبدالله يروي ذكريات مباريات القمة

تحذير رسمي | 10 علامات للسرطان تتجاهلها النساء في الغالب

لحظة بلحظة | مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر .. وهؤلاء المعلقون

فيديو

مشهد مبكي.. عريس يمنح والدته الشبكه بدلا من العروس

الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

صدام حسين.. فصل طالبة جامعية بسبب تصرف غريب في حفل تخرجها.. فيديوجراف

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ