في يومها العالمي .. كيف اهتم الأزهر بقضايا المرأة وتعظيم دورها؟

كيف اهتم الأزهر بقضايا المرأة وتعظيم دورها؟ سؤال نبرزه من خلال تقرير لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال تسليط الضوء على اليوم العالمي للمرأة.

كيف اهتم الأزهر بقضايا المرأة وتعظيم دورها؟

وقال الأزهر للفتوى، إن الإسلام حثَّ على الإحسان إلى المرأة ورعايتها والعناية بها، ونادى بتكريمها واحترام حقوقها، فكرَّم الإسلام المرأة أمًّا واختا وابنة وزوجة، فكرمها أمًّا، وأخبر أن الجنة عند قدميها، فقال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، وفي الحديث: «الْجَنَّة تحت رِجْلَيْهَا» (رواه النسائي). وكرَّمها طفلةً وجعل لها حقوقًا، وحذَّر من قضية وأد البناتِ التي كانت منتشرةً في الجاهليةِ، قال تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ} [التكوير 8-9].

وتابع الأزهر: كرم الإسلام المرأة زوجةً، فنبَّه على حقوقها وأوصى بها خيرًا، فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: "اتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّه" (رواه مسلم). وقال صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي" (رواه الترمذي).

كما كرم الإسلام المرأة ورفعَ شأنها ومكانتها في جميع أحوالها، فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ"(رواه البخاري ومسلم).

ونبه الإسلام بأن النساء شقائق الرجال، فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "إنما النِّساء شقائقُ الرجال" (رواه أبو داود): أي نظائرُهم وأمثالهم في الخُلُق والطباع والمنزلة، والقيام بالمصالح، والفضل في الدنيا والآخرة.

وشدد مركز الفتوى على أن الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يُولِيان اهتمامًا كبيرًا بقضايا المرأة ومكانتها في المجتمع؛ من خلال مواقف الإمام الأكبر، التي جاءت دائمًا داعمةً لقضايا المرأة، مؤكِّدة أنه يجب تعظيم دور المرأة، واستغلال طاقاتها، واحترام حقوقها التي كفلها الإسلام قبل أن تعرفها المنظَّمات الحقوقيَّة في العالم.

كيف كرم الإسلام المرأة؟

كما قالت أميرة رسلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إنَّه يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة اليوم، حيث أكد الإسلام على مكانة المرأة وأهميتها.

واسشهدت بقول رسول الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيراً»، والذي قاله في خطبة الوداع، مضيفة: خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، لنعرف كيف كرم الإسلام المرأة لابد من معرفة وضعها قبل الإسلام ومقارنته بالحقوق التي منحتها الشريعة إياها.

واسترسلت: روايات الكتب والتاريخ تؤكد عشوائية التعامل مع المرأة قبل الإسلام، ولم يكن هناك ضوابط والرواية الموجودة لما قبل الإسلام.