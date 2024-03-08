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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر: الإسلام أكد مكانة المرأة وأهميتها

أميرة رسلان، عضو
أميرة رسلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

قالت أميرة رسلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إنَّه يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة اليوم، حيث أكد  الإسلام على مكانة المرأة وأهميتها.

 

 واسشهدت بقول رسول الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيراً»، والذي قاله في خطبة الوداع.


وأكلمت أميرة رسلان، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، لنعرف كيف كرم الإسلام المرأة لابد من معرفة وضعها قبل الإسلام ومقارنته بالحقوق التي منحتها الشريعة إياها.

 


واسترسلت  «روايات الكتب والتاريخ تؤكد عشوائية التعامل مع المرأة قبل الإسلام، ولم يكن هناك ضوابط والرواية الموجودة لما قبل الإسلام 

 

الإسلام جامعة الأزهر اليوم العالمي للمرأة اليوم النساء المراة

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