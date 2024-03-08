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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأقصر توقع بروتوكول تعاون لمشروع تطوير مدخل قرية الدير

صدى البلد

وقعت محافظة الأقصر، بروتوكول تعاون مع مؤسسة أي اف جي للتنمية الاجتماعية «هيرمس» سابقا ، لتنفيذ مشروعات تنموية بقرية الدير التابعة لمركز إسنا، بحضور محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبد الفتاح آدم، وهناء علي حلمي المدير التنفيذي لمؤسسة أي اف جي، وذلك في ضوء المشروعات التنموية التي تتبناها الدولة المصرية. 

نص البروتوكول على تنفيذ مشروع لتطوير مدخل قرية الدير بمدخل مدينة إسنا يتضمن تصميم وتنفيذ جداريات لواجهات العمارات السكنية القائمة (19 عمارة سكنية) تعبر عن هوية المنطقة وترتقي بالصورة البصرية وتحقق ارتقاء جمالي وتنمية مجتمعية لكورنيش قرية الدير.

 

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كما يتضمن البروتوكول إنشاء سور بشكل جمالي على طول الطريق الزراعي بداية من وحدة الإسعاف حتى وحدة مرور إسنا بما يتفق مع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر . 

 قالت هناء علي حلمي المدير التنفيذي لمؤسسة أي اف جي، إن توقيع البروتوكول يأتي من منطلق مساهمة المؤسسة في قضايا الحفاظ على البيئة والحد من المشكلات البيئية وجهودها في المساهمة في تنمية قرى ومدن الصعيد واستمرارا لدور المؤسسة في تطوير المجتمعات الريفية في محافظة الأقصر، وذلك تطبيقاً لمبدأ الشراكة والتعاون بين الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني.

أشاد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بدور مؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب دور وجهود الدولة المصرية، مثمناً الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة أي اف جي للتنمية الاجتماعية داخل المحافظة ، معربا عن تطلعه لمواصلة العمل مع المؤسسة في مشروعات أخرى في المحافظة.

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