مياه الأقصر تتسلم السيارة الأولى من نوعها لمواجهة الأزمات والكوارث

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ، أنه في اطار دعم القدرات وتطوير الاداء بالمعدات والعربات الجديده بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهه الكوارث والازمات وبتوجيهات ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبتعليمات وإشراف اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ، تم توريد وإستلام سيارة شفاط فاكيوم سعة ١٠ متر مكعب، بهدف زيادة إمكانيات الشركة لمواجهة الأزمات والكوارث و تتميز بقدرتها على تطهير شبكات الإنحادر وبيارات محطات الرفع، والعمل فى حالات السيول والأزمات والكوارث.

والجدير بالذكر أنها تعتبر أول معده من نوعها بمحافظة الأقصر ومن عدد ٧ معدات جديدة جارى توريدها تباعاً وتشمل ( ٢ شفاط سعة ١٠ متر مكعب، ٣ نافورة لإزالة الرواسب، ٢ كسح ٤ متر مكعب ) وتم الإستلام بمتابعة مهندس محمد فوزي مدير عام الصرف الصحي والعميد أحمد الشنهورى مدير عام الصيانة والإصلاح