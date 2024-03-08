زيلينسكي يزود أردوغان بقائمة أسماء تتار القرم المحتجزين في روسيا

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، قائمة بأسماء تتار القرم المحتجزين حاليًا في روسيا.

وزار الرئيس الأوكراني اسطنبول اليوم الجمعة وأجرى مباحثات ثنائية مع أردوغان حول الحرب الأوكرانية الروسية.

وأوضح زيلينسكي قائلا "لقد سلمت اليوم قائمة بأسماء مواطنينا الأوكرانيين، بما في ذلك تتار القرم، الذين تتعرض للاضطهاد من قبل روسيا في الأراضي المحتلة في أوكرانيا والمحتجزين في السجون والمعسكرات الروسية في ظل ظروف قاسية وغير إنسانية للغاية"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف أنه يجب علينا إطلاق سراحهم جميعا - الجنود والمدنيون على حد سواء، وأولئك الذين تم أسرهم وهم يدافعون عن شعبهم ويتعرضون للقمع الروسي لمجرد هويتهم".