منها الفولكس.. ما هي أكثر السيارات الأمريكية المخيبة للآمال في 2024؟

تعد السيارات جزءًا أساسيًا من الحياة الأمريكية، فهي ليست مجرد وسيلة للتنقل بل تمثل أيضًا تعبيرًا عن الذوق والأسلوب الشخصي للفرد.

ومع ذلك، قد تفشل بعض السيارات في إرضاء مالكيها وتكون أقل رغبة لامتلاكها مرة أخرى.

استنادًا إلى نتائج استطلاع سنوي أجرته مؤسسة Consumer Reports بمشاركة 330 ألف عضو، تم تصنيف أكثر 10 سيارات مخيبة للآمال عند ملاكها في الولايات المتحدة.

في المرتبة الأولى، جاءت سيارة إنفينيتي QX50، حيث أبدى ثلاثة أرباع المشاركين استطلاعهم عدم رغبتهم في شراء أو استئجار نفس السيارة مرة أخرى.

السيارة QX50، التي تعتبر كروس أوفر مدمجة من إنفينيتي، تواجه انتقادات بسبب اقتصادها ضعيف في استهلاك الوقود وصوت المحرك العالي، مما يعيق تجربة القيادة الراقية التي يتوقعها العديد من المستهلكين.

بالنسبة للسيارة فولكس فاجن تاوس، التي جاءت في المرتبة الثانية، أبدى أكثر من 60% من المشاركين رفضهم لشرائها مجددًا.

يعزى هذا الرفض إلى مشاكل في المحرك، مثل المماطلة وتأخر التسارع، والتي ظهرت في النماذج السابقة خلال الفترة من أغسطس 2021 إلى مارس 2023.

أسعار السيارات الأمريكية المشاركة؟

بينما لم تكن هناك علاقة بين السعر واستياء المشاركين في الاستطلاع، إذ توجد سيارات بأسعار متفاوتة في القائمة.

فعلى سبيل المثال، سيارة إنفينيتي QX50 ومرسيدس بنز الفئة-C، التي يبلغ سعرها أكثر من 40 ألف دولار، تظهران على القائمة، بينما تتراوح أسعار السيارات الأخرى بين 20 ألف دولار و39 ألف دولار.