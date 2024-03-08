عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

منها الفولكس.. ما هي أكثر السيارات الأمريكية المخيبة للآمال في 2024؟

سيارات أمريكية
سيارات أمريكية

تعد السيارات جزءًا أساسيًا من الحياة الأمريكية، فهي ليست مجرد وسيلة للتنقل بل تمثل أيضًا تعبيرًا عن الذوق والأسلوب الشخصي للفرد. 

ومع ذلك، قد تفشل بعض السيارات في إرضاء مالكيها وتكون أقل رغبة لامتلاكها مرة أخرى.

استنادًا إلى نتائج استطلاع سنوي أجرته مؤسسة Consumer Reports بمشاركة 330 ألف عضو، تم تصنيف أكثر 10 سيارات مخيبة للآمال عند ملاكها في الولايات المتحدة. 

في المرتبة الأولى، جاءت سيارة إنفينيتي QX50، حيث أبدى ثلاثة أرباع المشاركين استطلاعهم عدم رغبتهم في شراء أو استئجار نفس السيارة مرة أخرى. 

السيارة QX50، التي تعتبر كروس أوفر مدمجة من إنفينيتي، تواجه انتقادات بسبب اقتصادها ضعيف في استهلاك الوقود وصوت المحرك العالي، مما يعيق تجربة القيادة الراقية التي يتوقعها العديد من المستهلكين.

بالنسبة للسيارة فولكس فاجن تاوس، التي جاءت في المرتبة الثانية، أبدى أكثر من 60% من المشاركين رفضهم لشرائها مجددًا. 

يعزى هذا الرفض إلى مشاكل في المحرك، مثل المماطلة وتأخر التسارع، والتي ظهرت في النماذج السابقة خلال الفترة من أغسطس 2021 إلى مارس 2023.

 

أسعار السيارات الأمريكية المشاركة؟

بينما لم تكن هناك علاقة بين السعر واستياء المشاركين في الاستطلاع، إذ توجد سيارات بأسعار متفاوتة في القائمة. 

فعلى سبيل المثال، سيارة إنفينيتي QX50 ومرسيدس بنز الفئة-C، التي يبلغ سعرها أكثر من 40 ألف دولار، تظهران على القائمة، بينما تتراوح أسعار السيارات الأخرى بين 20 ألف دولار و39 ألف دولار.

السيارات الامريكية فولكس فاجن انفينتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل جراحي عاجل .. نقل أحمد شوبير إلى المستشفى

تعليق مثير من عمرو أديب علي فوز الأهلي بكأس مصر

شاهد.. أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

مرتبك هيوصل 12 ألف جنيه| زيادة في أجور الموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد خسارة الزمالك نهائي كأس مصر

في كل المحافظات | إعلان مهم من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

رغم إصابة زوجها .. كيف احتفلت والدة مصطفي شوبير بتتويج الأهلي بگأس مصر

لو شقتك إيجار قديم| فيه زيادة 15%.. وهذا موعد التطبيق| تفاصيل مهمة

موضوعات متعلقة

وفر فلوسك.. 6 نصائح لإطالة عمر سيارتك| ما هي؟

لأول مرة.. عرض سيارات تسلا في سوق المستعمل

إقبال تاريخي على شراء السيارات الطائرة من Alef.. لن تصدق سعرها

على بُعد أمتار.. تقنية في سيارات فولفو تنبّه السائقين للحوادث |كيف ذلك؟

أستون مارتن على كورنيش جدة نهاية الأسبوع.. تفاصيل

السيارة العضلية.. انطلاق دودج تشارجر الكهربائية بالكامل| ما أهم ميزاتها؟

كأنه حقيقي.. نجاح استنساخ أول ماعز تبتي بالصين

اكتشاف أثقل ثقب أسود في الفضاء.. لن تصدق كم وزنه؟

ترشيحاتنا

إم جي 5 «أعلى فئة» موديل 2022 وبأرخص سعر

مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا بوقف القتال في السودان خلال شهر رمضان

كوريا الجنوبية بصدد معاقبة شركة ميتا بسبب هذه الاتهامات

نيابًة عن الرئيس السيسي.. وزير الشباب والرياضة يسلم كأس مصر إلي النادي الأهلي

على حساب الزمالك| أول تعليق من كولر بعد تتويج الأهلى بلقب كأس مصر

البنتاجون ينفي تقارير عن سقوط ضحايا جراء إسقاط المساعدات في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص بكتير .. طريقة عمل الكنافة النية فى البيت

بنعمله بالبيت.. نوع عصير منتشر في رمضان خطر جدا على الصحة

عشان رمضان | طريقة عمل الزبادي البلدي فى الفخار زى بتاعة زمان

البنطلون بيقع منه.. عمرو دياب يثير جدلا واسعًا في نهائي كأس مصر

فيديو

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

واقعة ضرب فنان مصري ووالدته بسبب أكياس سكر تكشف عن زوجة ثانية

مفيش مشاكل .. محمد رحيم يكشف كواليس علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ