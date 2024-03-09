الفنان يعبر عن روح شعبه.. محمد عبلة يكشف سبب رده وسام لـ ألمانيا

تحدث الفنان التشكيلي محمد عبلة، عن رد وسام جوتة الألماني الذي حصل عليه في شهر مايو 2022 بسبب موقف ألمانيا من حرب غزة.

وقال الفنان التشكيلي محمد عبلة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، ببرنامج "العاشرة"، على قناة "إكسترا نيوز"،: "حصلت على الوسام لأننا كنا نعمل على السلام بين الشعوب والعمل على إقرار العدالة والمساواة وقيم كثيرة مستمدة من الروح الألمانية التي كانت تحيط بالوسام".

وأضاف: "عندما أرى أن الحكومة الألمانية تمارس هذا التناقض السافر ضد الشعب الفلسطيني، وتعطي سلاح لدولة الإحتلال لقتل الفلسطينيين"، لافتا: "ما يحدث من ألمانيا متناقض مع روح الوسام".

وأشار: "شعرت أن الوسام بالنسبة لي عبء"، موضحا: "الفنان ليس صانعا للأعمال الفنية فقط، بل معبر عن روح شعبه ووطنه، والقيم الإنسانية العليا".