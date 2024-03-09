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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان يعبر عن روح شعبه.. محمد عبلة يكشف سبب رده وسام لـ ألمانيا

محمد عبلة
محمد عبلة

تحدث الفنان التشكيلي محمد عبلة، عن رد وسام جوتة الألماني الذي حصل عليه في شهر مايو 2022  بسبب موقف ألمانيا من حرب غزة.

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بسبب موقف ألمانيا من حرب غزة.. الفنان التشكيلي محمد عبلة يرد وسام جوته

وقال الفنان التشكيلي محمد عبلة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، ببرنامج "العاشرة"، على قناة "إكسترا نيوز"،: "حصلت على الوسام لأننا كنا نعمل على السلام بين الشعوب والعمل على إقرار العدالة والمساواة وقيم كثيرة مستمدة من الروح الألمانية التي كانت تحيط بالوسام".

 

وأضاف: "عندما أرى أن الحكومة الألمانية تمارس هذا التناقض السافر ضد الشعب الفلسطيني، وتعطي سلاح لدولة الإحتلال لقتل الفلسطينيين"، لافتا: "ما يحدث من ألمانيا متناقض مع روح الوسام".

 

وأشار: "شعرت أن الوسام بالنسبة لي عبء"، موضحا: "الفنان ليس صانعا للأعمال الفنية فقط، بل معبر عن روح شعبه ووطنه، والقيم الإنسانية العليا".

محمد عبلة المانيا غزة حرب غزة وسام جوته

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