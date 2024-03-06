بسبب موقف ألمانيا من حرب غزة.. الفنان التشكيلي محمد عبلة يرد وسام جوته

قرر الفنان التشكيلي محمد عبلة رد وسام جوته الذي حصل عليه عام 2022، للحكومة الألمانية بسب موقفها من الإبادة الجماعية التي تحدث للشعب الفلسطيني داخل غزة.

وقال عبلة في بيان له: أعلن أنا محمد عبلة الفنان التشكيلي المصري والحاصل على وسام جوته الألماني عن استيائي وإدانتي للموقف الرسمي للحكومة الألمانية تجاه الجرائم والإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

دعم غير مشروط



وأضاف: تسلمت قبل عامين وسام جوته، أعلى وسام ألماني، وكأول فنان عربي يحصل عليه، وكنت في غاية الفخر والسعادة بأن يقترن اسمي باسم الشاعر والمفكر الكبير جوته. لكن الآن وبعدما عايشنا جميعا الموقف المشين للحكومة الألمانية تجاه ما يحدث من إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ودعمها المطلق وغير المشروط لمن يمارسون القتل والتطهير العرقي تجاه مدنيين عزل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، أرى أنه لا يستقيم أن أظل محتفظًا بهذا الوسام رغم قيمته الأدبية، وبات لزامًا علي أن أتبرأ منه متخيلًا أن الشاعر العظيم (جوته) لو كان بيننا الآن لأيد موقفي هذا ودعمه، بل وتبرأ من موقف حكومته، لأن كل ما أنجزه من إحياء لقيم الكرامة الإنسانية واحترام الآخر يذهب هباءً الآن.