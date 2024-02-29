تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأنباء عن عودة المطربة شيرين عبد الوهاب لزوجها السابق المطرب حسام حبيب، وتكهن البعض أن هذه العودة تمت سرا بعيد عن الجمهور .

آخر تطورات علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

انتشر مقطع فيديو على تطبيق “تيك توك” للمطربة شيرين أثناء انسجامها مع أغنية حسام حبيب الجديد “كدابة” وظهرت وهي تردد كلماتها بإتقان، وبعدها نشر حسام حبيب فيديو شيرين عبر خاصية ستوري “إنستجرام” وهي تردد أغنيته، مما جعل البعض يتكهن بعودتهما مرة أخرى في الخفاء.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.