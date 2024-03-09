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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصطفي بكرى: تعمد الإساءة لمصر يستهدف تبرئة إسرائيل من حصار التجويع

مصطفي بكري
مصطفي بكري

علق الكاتب الدكتور مصطفي بكرى على الأزمة المستمرة لدخول المساعدات لـ غزة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “أكس”.

 

وكتب بكري:"محاولات حثيثة لشيطنة الدور المصري . الميناء البحري المؤقت الذي قرر بايدين إقامته لتوصيل المساعدات إلي غزه ، هي رساله تريد الإساءة لمصر والزعم أنها هي المسئولة عن عدم دخول المساعدات إلي غزة وليس إسرائيل ، ألم يقل بايدن هذا الكلام قبل ذلك ؟ ".

 


وأكمل :"مصر قدمت المساعدات بنسبة ٨٠٪ للأهل في غزه ، وإسرائيل كانت ولازالت تقف عقبه أمام مئات السيارات المحملة بالمساعدات والتي تقف في رفح المصرية . عموما نحن نعرف أن مصر باتت الهدف ، وتعمد الإساءة إليها وإلي دورها وتبرئة إسرائيل من حصار التجويع".

 وأضاف:"ولكننا نعرف دورنا جيدا ، ولا أحد يستطيع أن يزايد علي دور مصر  ومواقفها طيلة التاريخ المعاصر تجاه القضية الفلسطينية"

أكس غزة مصطفى بكري

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