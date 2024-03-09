مصطفي بكرى: تعمد الإساءة لمصر يستهدف تبرئة إسرائيل من حصار التجويع

علق الكاتب الدكتور مصطفي بكرى على الأزمة المستمرة لدخول المساعدات لـ غزة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “أكس”.

وكتب بكري:"محاولات حثيثة لشيطنة الدور المصري . الميناء البحري المؤقت الذي قرر بايدين إقامته لتوصيل المساعدات إلي غزه ، هي رساله تريد الإساءة لمصر والزعم أنها هي المسئولة عن عدم دخول المساعدات إلي غزة وليس إسرائيل ، ألم يقل بايدن هذا الكلام قبل ذلك ؟ ".



وأكمل :"مصر قدمت المساعدات بنسبة ٨٠٪ للأهل في غزه ، وإسرائيل كانت ولازالت تقف عقبه أمام مئات السيارات المحملة بالمساعدات والتي تقف في رفح المصرية . عموما نحن نعرف أن مصر باتت الهدف ، وتعمد الإساءة إليها وإلي دورها وتبرئة إسرائيل من حصار التجويع".

وأضاف:"ولكننا نعرف دورنا جيدا ، ولا أحد يستطيع أن يزايد علي دور مصر ومواقفها طيلة التاريخ المعاصر تجاه القضية الفلسطينية"