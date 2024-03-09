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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عصام زكريا: الأفلام القصيرة تحظي بالاهتمام بفضل الإنترنت والمنصات والقنوات المتخصصة.. فيديو

الناقد الفني عصام
الناقد الفني عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية

أعرب الناقد الفني عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ 25، عن سعادته بمرور 25 عامًا على تدشين المهرجان مؤكدًا على أن «مهرجان الإسماعيلية» من أهم المهرجانات في مصر.

وأشار عصام زكريا، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه تعلّم في مهرجان الإسماعيلية معنى الأفلام التسجيلية والقصيرة والأفلام التجريبية، وجميع أنواع الأفلام التي لم يكن لها منفذًا للعرض سوى في مهرجان الإسماعيلية.

20 سنة

وعن الاهتمام في الوقت الحالي بالأفلام الوثائقية، أكد عصام زكريا على أن الوضع حاليًا تغير عن الـ 20 سنة الماضية، بفضل الإنترنت والمنصات والقنوات الوثائقية المتخصصة، قائلاً: «أصبح هناك قنوات وثائقية متخصصة، وثائقية تاريخية، وثائقية تعليمية، أفلام وثائقية عن الحيوانات»، بالإضافة إلى بعض المنصات الإلكترونية الكبرى، التي أصبحت تخصص برامج وأفلام وثائقية، فأصبح هناك اهتمام بالأفلام الوثائقية إلى حد كبير.

أفلام الوثائقية الإعلامية شيرين سليمان الأفلام التسجيلية والقصيرة الأفلام التجريبية الأفلام التسجيلية الأفلام الوثائقية

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