طريقة عمل طاجن لسان العصفور بـ عين الجمل

يعتبر طاجن لسان العصفور بعين الجمل من الأطباق اللذيذة والمميزة في المطبخ العربي، إليك طريقة تحضيره،للشيف حفصة الحافظ.

مكونات طاجن لسان العصفور

1 كيلو من لسان العصفور

2 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

4 فصوص من الثوم، مفرومة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

2 حبة طماطم مفرومة

2 ملعقة كبيرة من العين الجمل (مسحوق بهارات عربية)

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة (ملح، فلفل أسود، كمون، قرفة) حسب الذوق

1 ملعقة صغيرة من الكركم (اختياري)

2 أكواب من الماء الساخن

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل طاجن لسان العصفور

قومي بتنظيف لسان العصفور جيدًا بالماء البارد وقم بإزالة أي شوائب أو غشاء على سطحه. قم بتقطيعه إلى قطع صغيرة.

سخني زيت الزيتون في قدر عميق على نار متوسطة. أضف البصل والثوم وقلبهم حتى يصبحوا ذهبيين ومتماسكين.

أضيفي قطع لسان العصفور إلى القدر وقلبها حتى تتحمر من جميع الجوانب.

أضيفي الطماطم المفرومة وقلب المكونات لمدة دقيقتين أخريين.

أضيفي العين الجمل والبهارات المشكلة والكركم (إذا رغبت في استخدامه) واستمر في قلب المكونات لمدة دقيقة إضافية.

أضيفي الماء الساخن إلى القدر واتركه يغلي. قلب المكونات جيدًا ثم غطي القدر واتركه على نار هادئة لمدة تتراوح بين 1.5 - 2 ساعة حتى ينضج لسان العصفور وتصبح الصلصة غليظة ومتماسكة.

قبل تقديم الطاجن، قومي برش البقدونس المفروم للتزيين.

يمكن تقديم طاجن لسان العصفور بالعين الجمل ساخنًا إلى جانب الأرز أو الخبز العربي.