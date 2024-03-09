مروان عطية: الروح القتالية وراء التتويج بلقب كأس مصر

هنأ مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي زملاءه اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة والجماهير على التتويج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك.

وأضاف مروان عطية: الروح القتالية والأداء الرجولي اللذان ظهر بهما لاعبو الأهلي طوال المباراة هما السر وراء تحقيق المكسب والتتويج بكأس مصر.

وأتم مروان عطية: استعددنا لمباراة الزمالك مبكرًا بشكل جيد، وجميع اللاعبين كانوا على قلب رجل واحد من أجل تحقيق اللقب.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة ٢-٠، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في مدينة الرياض بالسعودية.

