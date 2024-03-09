ضياء السيد: الزمالك لديه مدرب جيد.. وهذا سبب هزيمته أمام الأهلي

كشف ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق سبب هزيمة الزمالك في مباراته أمام الأحمر، في نهائي بطولة كأس مصر.



وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مروان عطية كان يجب أن يشارك أساسيًا، ولكن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي اعتاد على استمرار التشكيل الذي يدفع به في أخر مباراة".



وأضاف: "مارسيل كولر كان معتادًا على مواجهة الزمالك عكس جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك لذا نجح في إدارة المباراة في الشوط الثاني".



وتابع: "الزمالك يملك مدرب جيد، كان لديه قصور في المباراة، لأنه كان يستحوذ على سير المباراة لكنه لم يستغل ذلك ويسجل الأهداف".



وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "استبدال أحمد سيد زيزو أثر على مستوى الزمالك، مباريات الكأس تُكسب ولا تلعب، وهذا ما ينطبق على الأهلي.. الأهلي لعب 10 دقائق فقط في المباراة وسجل هدفين".