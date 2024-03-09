عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق صادم من فرج عامر على أداء لاعبي الأهلي خلال نهائي الكأس

صدى البلد

علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة على أداء لاعبي الأهلي خلال مباراة نهائي كأس مصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"مصطفي شوبير كان مصدر امان للاهلي هادي فاهم  رد فعله ممتاز".

وأكمل:" لة مستقبل كبير بشرط ألا يلتفت إلى  احد ولا يفكر إلا في حراسة المرمي والتدريب والتركيز المستنر".

وأضاف :"عمر كمال عبد الواحد كان يجب ان يشترك من بدري لانة فعال ولاعب مهم وكان لة دور كبير في صناعة اول هدف".

وأشار إلى أن محمد هاني لم يكن في مستواة وكان ثغرة في دفاع الاهلي ، رامي زبيعة وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ابطال.

واستطرد:" كهربا عمل كل ما يستطيع وهو بداية الجًن الاول لكن قبل نزول قفشة لم تكن تصلك اي كور وايضا برسي تاو لم تكن تصلة اي كور".

واختتم:" المهم كولر لازم يغير في الوقت السليم ولا ينتظر للدقيقة ٧٥ ، الاهلي عندة لاعبين مميزين ما ينفعش  لايستغلوا في التوقيتات المناسبة".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من عمرو أديب على فوز الأهلي بكأس مصر

تدخل جراحي عاجل .. نقل أحمد شوبير إلى المستشفى

شاهد.. أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد خسارة الزمالك نهائي كأس مصر

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

أول ظهور لـ أحمد شوبير بعد دخوله المستشفى

لو شقتك إيجار قديم| فيه زيادة 15%.. وهذا موعد التطبيق| تفاصيل مهمة

أول تعليق من الخطيب بعد تتويج الأهلي بلقب كأس مصر

ترشيحاتنا

بسبب الذكاء الاصطناعي.. لينكد إن يشهد نموًا هائلًا في الاشتراكات

مسلسلات رمضان 2024.. سما إبراهيم تكشف تفاصيل دروها في عتبات البهجة

الأونروا: إسرائيل أجبرت موظفينا للاعتراف كذبا بصلتهم مع حماس

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

أسعار مخفضة .. بشرى سارة من الداخلية قبل شهر رمضان

مسلسلات رمضان 2024.. كل ما تريد معرفته عن جري الوحوش وقنوات العرض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ135 ألف.. أرخص سيارة في مصر بسعر مغري

300 ألف جنيه.. انخفاض كبير في أسعار شيري تيجو 3

ما تقدرش تستغنى عن الأكل .. هذه الأبراج تعانى جدا فى الصيام

حلمي وفهمي والسعدني وهاني فرحات.. نجوم الفن في مبارأة الأهلي والزمالك

فيديو

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

واقعة ضرب فنان مصري ووالدته بسبب أكياس سكر تكشف عن زوجة ثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ