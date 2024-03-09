تعليق صادم من فرج عامر على أداء لاعبي الأهلي خلال نهائي الكأس

علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة على أداء لاعبي الأهلي خلال مباراة نهائي كأس مصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"مصطفي شوبير كان مصدر امان للاهلي هادي فاهم رد فعله ممتاز".

وأكمل:" لة مستقبل كبير بشرط ألا يلتفت إلى احد ولا يفكر إلا في حراسة المرمي والتدريب والتركيز المستنر".

وأضاف :"عمر كمال عبد الواحد كان يجب ان يشترك من بدري لانة فعال ولاعب مهم وكان لة دور كبير في صناعة اول هدف".

وأشار إلى أن محمد هاني لم يكن في مستواة وكان ثغرة في دفاع الاهلي ، رامي زبيعة وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ابطال.

واستطرد:" كهربا عمل كل ما يستطيع وهو بداية الجًن الاول لكن قبل نزول قفشة لم تكن تصلك اي كور وايضا برسي تاو لم تكن تصلة اي كور".

واختتم:" المهم كولر لازم يغير في الوقت السليم ولا ينتظر للدقيقة ٧٥ ، الاهلي عندة لاعبين مميزين ما ينفعش لايستغلوا في التوقيتات المناسبة".