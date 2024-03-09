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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يتغنى بأداء إمام عاشور أمام الزمالك بنهائي الكأس

صدى البلد

علق الإعلامي إبراهيم سعيد علي أداء إمام عاشور أمام الزمالك بنهائي الكأس عبر برنامجه المذاع “بلس ٩٠” علي قناة النهار.

 

وقال إبراهيم السعيد:" بطولة عمره ما هينساها".
 

وأكمل: "الزمالك هيكسب امتى".

 

شارك نجم الأهلي إمام عاشور صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

 

وظهر إمام عاشور في الصورة وهو يحتفل بالكأس، بعد فوز الأهلي بلقب أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس مصر.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي موقع فيسبوك "امام عاشور

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ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشة"

امام عاشور نهائي الكأس الزمالك

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