بـ135 ألف.. أرخص سيارة في مصر بسعر مغري

في عالم مليء بالخيارات، تبرز هيونداي إكسيل 1997 كخيار مثالي للباحثين عن سيارة اقتصادية وعملية وبأرخص سعر سيارة في مصر.

تتميز هذه السيارة بتوفير قيمة رائعة للمال، مما يجعلها خيارًا محببًا للعائلات والأفراد الذين يرغبون في سيارة يومية موثوقة وبتكلفة منخفضة.

يأتي محرك هيونداي إكسيل 1997 بـ 4 سلندرات، مما يوفر كفاءة في استهلاك الوقود وأداءً قويًا، ويسهل الحفاظ على تكاليف الصيانة منخفضة.

من الداخل، توفر إكسيل 1997 مساحة وفيرة للركاب والأمتعة، مع مميزات مثل النوافذ الكهربائية والمقاعد المريحة ونظام الصوت عالي الجودة، كما تضمن أنظمة السلامة المتقدمة سلامة الركاب والسائق في جميع الظروف.

أرخص سيارة في مصر

بفضل سعرها المنخفض، يمكنك الآن الاستفادة من فرصة استثنائية لامتلاك هيونداي إكسنت 1997 بسعر مغرٍ يبلغ 130 ألف جنيه فقط.

بالنظر إلى المواصفات العالية الجودة والأداء القوي، لا شك أن هيونداي إكسيل 1997 تعتبر الخيار الأمثل للباحثين عن سيارة اقتصادية وعملية.