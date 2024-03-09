أمريكا تنفي مسؤوليتها عن استشهاد مدنيين جراء إسقاط مساعدات في غزة

نفى الجيش الأمريكي، اليوم السبت، مسؤوليته عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين نتيجة إسقاط طائرات مدنية لمساعدات بشكل خاطئ في شمال غربي مدينة غزة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، في بيان مقتضب، أن المساعدات "سقطت على رؤوس ومنازل المواطنين"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وانتقد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عمليات إنزال المساعدات جوًا، ووصفها بأنها غير مجدية وليست الطريقة المثلى، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وقال المكتب، في بيان: "نكرر ما ذكرناه سابقاً أن عمليات إنزال المساعدات بهذا الشكل تأخذ صفة الاستعراضية والدعائية أكثر من صفة الإنسانية والآدمية والخدمية، ووقع اليوم ما حذرنا منه سابقاً أنها تشكل خطر الموت على حياة المواطنين في قطاع غزة".

وطالب المكتب الإعلامي بفتح المعابر البرية لإدخال آلاف الأطنان من المساعدات بشكل فوري "منعًا لتعمق المجاعة في قطاع غزة، وخاصة في محافظتي غزة والشمال"