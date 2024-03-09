بعد مرور عامين.. نتائج صادمة ظهرت على رجل ألماني تلقى 217 لقاحًا لكوفيد-19

رجل في ألمانيا تلقى 217 لقاحًا لفيروس كورونا خلال 29 شهرًا فقط، وجسده لم يتفاعل كما كان يتوقعه العلماء.

رجل يتلقى 217 جرعة لقاح كورونا

هذا الرجل البالغ من العمر 62 عامًا والمقيم في مدينة ماجديبورغ، أثار العديد من العناوين قبل سنوات بقراره الخاص والمخاطرة بتجاوز النصائح الطبية الوطنية وتلقي اللقاح مرة بعد مرة، وذلك بهدف بيع بطاقات إثبات التطعيم للأفراد غير الملقحين.

علماء البحوث في ألمانيا قرأوا عن هذه الحالة في الصحف، وبموافقة الرجل، بدأوا الآن في دراسة جهازه المناعي لمعرفة كيفية التعامل مع "التلقيح المفرط".

بينما يشدد الباحثون على أنهم لا يؤيدون التلقيح المفرط كاستراتيجية لتعزيز المناعة، وكانوا متحمسين لمعرفة التأثير الذي يمكن أن يحدثه المئات من اللقاحات على الشخص الواحد.

تساءل العلماء منذ سنوات عن عدد اللقاحات التي يجب أن يتلقاها الأشخاص لفيروس كورونا، وأحد النظريات تشير إلى أن العديد من الحقن قد تكون لها آثار سلبية، مثل تحفيز رد فعل مناعي مفرط، أو إجهاد خلايا المناعة وجعلها أقل استجابة لفيروس SARS-CoV-2.

نتائج اللقاح على الجهاز المناعي

يعد هذا الرجل الألماني دليلاً حيًا على عدم حدوث أي نتائج سلبية في جهازه المناعي رغم هذا التلقيح المفرط.

تشير السجلات الرسمية إلى أن هذا الشخص قد تلقى ما لا يقل عن 130 لقاحًا لفيروس كورونا، بما في ذلك 8 أنواع مختلفة من اللقاحات، خلال فترة سنتين ونصف فقط.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن جهازه المناعي يعمل بكفاءة تامة، وتكشف اختبارات الدم أن الشخص المتلقي للقاح المفرط يمتلك عددًا كبيرًا من خلايا T-effector، أكثر من الأشخاص الذين تلقوا ثلاثة لقاحات فقط. تعزز خلايا T-effector استجابة المناعة لفيروس SARS-CoV-2.

ومع ذلك، كانت الخلايا المناعية الأخرى، التي تعيد تجديد أعداد خلايا T-effector، موجودة في كميات مماثلة في الرجل المتلقي للقاحات المفرطة والأشخاص الذين تلقوا ثلاثة لقاحات فقط.