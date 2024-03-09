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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى شوبير يحتفل بالكأس من داخل الملعب

صدى البلد

شارك الإعلامي أحمد شوبير صورة ابنه مصطفى شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر مصطفي شوبير في الصورة وهو يحتفل بالكأس من داخل الملعب عقب انتهاء المباراة.

أعرب مصطفى شوبير، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الأهلي ‏بقلب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ‏مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر.

 

مصطفى شوبير: الجماهير تظل كلمة السر ‏في الفوز 

 

وأكد شوبير أن الفوز بلقب كأس مصر أفضل هدية للجماهير الداعمة للفريق في كل الأوقات، ‏ودائمًا يتواجدون وراء الأهلي في كل مكان، مشددًا على أن الجماهير تظل كلمة السر ‏في الفوز بالبطولات.‏

وتطرق شوبير للحديث عن العلاقة بينه وبين كابتن الفريق محمد الشناوي، قائلًا إن الشناوي ‏بمثابة أخ أكبر لجميع اللاعبين ودائمًا ما يدعم زملاءه في الفريق، وأشاد بموقفه وحرصه مع ‏ياسر إبراهيم على التواجد في السعودية مع الفريق على الرغم من تنفيذه لبرنامج تأهيلي.‏

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، سجل هدف التقدم ‏إمام عاشور في الدقيقة 83، وأضاف أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب ‏بدلًا من الضائع، ليرفع الأهلي رصيده من البطولة إلى الرقم 39.

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