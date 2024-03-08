مصطفي شوبير أعلى موهبة من أبوه.. مدرب حراس المنتخب الأسبق سابق يفجر مفاجأة

أكدفكري صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن مباراة نهائي الكأس ستكون مميزة بين الأهلي والزمالك، لأنها تقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف حراس مرمى منتخب مصر السابق، خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية، هبة ماهر، أن مباراة اليوم ستكون فرصة لتقديم أوراق نجومية حارس جديد، وحراسة مرمى المنتخب لا يوجد بها مشكلة، وأن مباراة القمة تكون بوابة لدخول نجوم جديدة.

ولفت إلى أن الجهاز الفني للمنتخب المصري، لا ينظر لـ أسماء، ولكن ينظر لمن هو أفضل، وأي لاعب قادر على إثبات نفسه، و حارس المرمى يمثل 70% من الفريق.

وأشار إلى أن مباراة نهائي الكأس، سيكون بها نجوم، وكل حارس اليوم سيكون له دور في تحديد النتيجة، وأن موهبة مصطفى شوبير حارس النادي الأهلي، أعلى من موهبة والده أحمد شوبير، لأن مصطفي لديه هدوء أعصاب، وسرعة رد الفعل.

وأوضح أن موهبة مصطفى شوبير من عند الله، وأن الجميع يتوقع له مستقبر مميز.