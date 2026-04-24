تحذيرات من شبورة صباحية على الطرق السريعة وأمطار رعدية مساءً في أقصى غرب البلاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الجمعة حار نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد بينما يكون الطقس ليلا مائل للبرودة إلى معتدل على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وتكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في المساء وقد تكون رعدية أحيانا على مناطق من (السلوم – سيوة – مطروح ) على فترات متقطعة.

أما نشاط رياح، فهناك نشاط على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والتربة على مناطق من (السلوم – سيوة – مطروح) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية . - وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

العاصمة الادارية 32 18

6 اكتوبر 31 17

بنها 30 18

دمنهور 29 18

وادى النطرون 32 17

كفر الشيخ 30 18

بلطيم 30 18

المنصورة 30 19

الزقازيق 31 19

شبين الكوم 30 18

طنطا 30 18

دمياط 25 17

بورسعيد 25 17

الاسماعيلية 31 16

السويس 30 17

العريش 26 14

رفح 25 13

رأس سدر 30 16

نخل 29 15

كاترين 25 11

الطور 32 20

طابا 31 18

شرم الشيخ 32 21

الغردقة 31 20

الاسكندرية 30 17

العلمين 28 16

مطروح 28 17

السلوم 26 16

سيوة 33 15

رأس غارب 31 19

سفاجا 32 20

مرسى علم 33 20

شلاتين 31 21

حلايب 27 22

أبو رماد 30 18

مرسى حميرة 31 20

أبرق 32 19

جبل علبة 32 19

رأس حدربة 27 22

الفيوم 32 17

بني سويف 32 17

المنيا 33 16

أسيوط 33 17

سوهاج 34 20

قنا 36 20

الأقصر 35 21

أسوان 36 21

الوادى الجديد 34 19

أبوسمبل 35 21