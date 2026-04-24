إيمان يوسف: أرفض الأدوار الجريئة وأبحث عن الشخصيات المركبة
تحذيرات من شبورة صباحية على الطرق السريعة وأمطار رعدية مساءً في أقصى غرب البلاد
ما اتغيرش .. عيار 18 يسجل 5980 جنيهًا | اليوم
حكم تصرف الطلاب في مصاريف التعليم والدروس بدون إذن.. الإفتاء تجيب
ترامب يعيد تصنيف القنب الطبي.. إخراجه من قائمة أخطر المخدرات في أمريكا
خبيرة دولية: مؤتمر لندن يسعى لإعادة فتح مضيق هرمز.. والمهمة صعبة ومعقدة
7977 جنيها .. آخر سعر لأغلى عيار ذهب في الصاغة اليوم
أفضل الأعمال وأرجاها للقبول عند الله في الأشهر الحرم.. اغتنم ما ينفعك
حالة الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة وشبورة صباحا وأمطار على هذه المناطق
صنع تاريخ كرة القدم في المنطقة.. الأهلي يحتفل بمرور 119 عاما على تأسيسه
مدير فندق هولندي: عملت مع الموساد 15 عاما ضد البرنامج النووي الإيراني
مواعيد وأسعار قطار تالجو الجمعة 24 أبريل 2026 بعد التوقيت الصيفي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الجمعة حار نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد بينما يكون الطقس ليلا مائل للبرودة إلى معتدل على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وتكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في المساء وقد تكون رعدية أحيانا على مناطق من (السلوم – سيوة – مطروح ) على فترات متقطعة.

أما نشاط رياح، فهناك نشاط على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والتربة على مناطق من (السلوم – سيوة – مطروح) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية . - وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

العاصمة الادارية 32 18

6 اكتوبر 31 17

بنها 30 18

دمنهور 29 18

وادى النطرون 32 17

كفر الشيخ 30 18

بلطيم 30 18

المنصورة 30 19

الزقازيق 31 19

شبين الكوم 30 18

طنطا 30 18

دمياط 25 17

بورسعيد 25 17

الاسماعيلية 31 16

السويس 30 17

العريش 26 14

رفح 25 13

رأس سدر 30 16

نخل 29 15

كاترين 25 11

الطور 32 20

طابا 31 18

شرم الشيخ 32 21

الغردقة 31 20

الاسكندرية 30 17

العلمين 28 16

مطروح 28 17

السلوم 26 16

سيوة 33 15

رأس غارب 31 19

سفاجا 32 20

مرسى علم 33 20

شلاتين 31 21

حلايب 27 22

أبو رماد 30 18

مرسى حميرة 31 20

أبرق 32 19

جبل علبة 32 19

رأس حدربة 27 22

الفيوم 32 17

بني سويف 32 17

المنيا 33 16

أسيوط 33 17

سوهاج 34 20

قنا 36 20

الأقصر 35 21

أسوان 36 21

الوادى الجديد 34 19

أبوسمبل 35 21

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

سعر الدولار

ارتفع 110 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم

بيراميدز

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدا: ارتفاع الحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

خدمات الدفع الإلكتروني

بدءًا من 11 مساء.. توقف خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية وATM

لميس

بحبك يا لميس .. وصلة كلام حلو بين محمود سعد والإعلامية الشهيرة

يوريشيتش

رد فعل صادم من يورتشيتش بعد خسارة بيراميدز أمام الزمالك

أسامة كمال

طلب عاجل لوزير التعليم لحل أزمة طلاب زراعة القوقعة بامتحانات الثانوية العامة

وزير التعليم

برامج تدريبية علاجية.. قرار عاجل من التعليم لطلاب الابتدائي بعد انتهاء الدراسة

الطاقة

خبير رقمي : مراكز البيانات أصبحت أمن قومي

بالصور

أبرزها البطاطس.. أفضل طرق لتحضير الأكل بدون قلي لتجنب الأمراض

المقليات
المقليات
المقليات

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

البطيخ
البطيخ
البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد