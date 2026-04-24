الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيمان يوسف: أرفض الأدوار الجريئة وأبحث عن الشخصيات المركبة

الفنانة إيمان يوسف
الفنانة إيمان يوسف
المصور ابراهيم قنديل  
أوركيد سامي

في لقاء  لموقع «صدى البلد»، كشفت الفنانة إيمان يوسف عن رؤيتها الفنية واختياراتها في الأعمال الدرامية، مؤكدة تمسكها بتقديم أدوار تحمل عمقًا إنسانيًا وترفض في الوقت نفسه تقديم المشاهد الجريئة.


وأوضحت إيمان يوسف أنها تضع حدودًا واضحة في اختياراتها، قائلة إنها ترفض الأدوار الجريئة بشكل قاطع نظرًا لتحفظاتها الشخصية، مشيرة إلى أنها تفضل التركيز على تقديم شخصيات مركبة تجمع بين التراجيديا والكوميديا والرومانسية، وهو ما تعتبره التحدي الحقيقي لأي ممثل يسعى لترك بصمة فنية مميزة.

وعن ردود الفعل على أعمالها الأخيرة، أعربت الفنانة عن سعادتها الكبيرة بما حققته من نجاح، خاصة من خلال مشاركتها في مسلسلي أولاد الراعي وكلهم بيحبوا مودي، مؤكدة أن تفاعل الجمهور كان دافعًا قويًا لها للاستمرار وتقديم الأفضل.

وأضافت أن شخصيتها في «كلهم بيحبوا مودي» قريبة جدًا من طبيعتها الحقيقية، حيث تشبهها في حب الأصدقاء والخروج والأجواء الاجتماعية، وهو ما جعلها تتعامل مع الدور بعفوية كبيرة انعكست على الشاشة ولاقت إعجاب المشاهدين.

في المقابل، أشارت إلى أن دورها في «أولاد الراعي» كان مختلفًا تمامًا، حيث قدمت شخصية «ليلى مختار»، وهي شخصية مركبة تحمل الكثير من التعقيد والشر، مؤكدة أنها استمتعت بتجسيد هذا الدور لأنه أتاح لها مساحة أكبر لإظهار قدراتها التمثيلية والتنوع في الأداء.

واختتمت إيمان يوسف حديثها بالتأكيد على أنها تسعى دائمًا لاختيار أدوار تضيف إلى مسيرتها الفنية، وتبتعد عن التكرار، معبرة عن أملها في تقديم أعمال قادمة تنال إعجاب الجمهور وتحقق نجاحًا أكبر في الفترة المقبلة.

أبرزها البطاطس.. أفضل طرق لتحضير الأكل بدون قلي لتجنب الأمراض

المقليات
المقليات
المقليات

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

البطيخ
البطيخ
البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

