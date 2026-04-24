أول تعليق للاحتلال بعد لقاء السفيرين اللبناني والإسرائيلي في البيت الأبيض

علق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة على اللقاء الذي جمع السفيرين اللبناني والإسرائيلي في البيت الأبيض، في أول رد فعل رسمي من الجانب الإسرائيلي على هذه المحادثات.



وقال السفير الإسرائيلي، إن بلاده تأمل أن يكون الجيش اللبناني قادرا على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل فعّال على الأرض، بما يضمن منع أي تصعيد مستقبلي على الحدود.



وأضاف في تصريحاته أن الاتفاق الحالي مع لبنان يُعد أفضل من سابقه، من حيث آليات التنفيذ ومتابعة الالتزام ببنوده، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التنسيق لضمان استقرار الوضع الأمني.



وتأتي هذه التصريحات في ظل تطورات سياسية وأمنية متسارعة في المنطقة، وسط ترقب دولي لنتائج اللقاءات الدبلوماسية غير المسبوقة بين الجانبين.