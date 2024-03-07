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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الشناوي يطير إلى السعودية لدعم الأهلي في نهائي كأس مصر غدا

صدى البلد

شارك حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعه مع نجم الكرة الكبير عماد متعب، في المطار متجهين إلى السعودية استعداداً لمباراة غد، الجمعة 8 مارس.

يلتقى الأهلى مع الزمالك الساعة السابعة والنصف مساء غد، الجمعة، على استاد الأول بارك فى نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، التى تستضيفها السعودية لأول مرة فى التاريخ.

وتذاع المباراة حصرياً على قناتي on time sports وMbc Masr في بث مشترك.

الأهلي والزمالك التقيا من قبل 20 مرة فى نهائي كأس مصر، فاز الأهلي بـ9 مواجهات وفاز الزمالك بنفس العدد، فيما تم فوز القطبين باللقب "مُناصفة" مرتين.

يحمل الأهلي الرقم القياسي فى عدد مرات التتويج (38)، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.

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